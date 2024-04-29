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    Ловчев: При Слишковиче у «Спартака» появился интерес к футболу

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    Экс‑футболист «Спартака» Евгений Ловчев поделился мнением об игре красно-белых под руководством Владимира Слишковича.

    Евгений Ловчев
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    Евгений Ловчев

    «В основе тренерства стоит результат. Время у "Спартака" есть до конца сезона.

    К Слишковичу надо присматриваться. И не увидеть то, что команда стала организованнее играть, нельзя.

    У ребят будто появился интерес к футболу, который Слишкович пропагандирует. И они довольны, они радуются», — приводит слова Ловчева «Матч ТВ».

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    • Напомним, после увольнения Гильермо Абаскаля временным тренером «Спартака» стал Владимир Слишкокич, под руководством которого красно-белые сыграли вничью с «Зенитом» (0:0) и ЦСКА (0:0), разгромили «Ростов» (5:1) и одержали победу над «Локомотивом» (3:2).

    «Спартак» занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ после 26 матчей.

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