Ловчев: При Слишковиче у «Спартака» появился интерес к футболу

Евгений Ловчев Фото: globallookpress.com
«В основе тренерства стоит результат. Время у "Спартака" есть до конца сезона.
К Слишковичу надо присматриваться. И не увидеть то, что команда стала организованнее играть, нельзя.
У ребят будто появился интерес к футболу, который Слишкович пропагандирует. И они довольны, они радуются», — приводит слова Ловчева «Матч ТВ».
Напомним, после увольнения Гильермо Абаскаля временным тренером «Спартака» стал Владимир Слишкокич, под руководством которого красно-белые сыграли вничью с «Зенитом» (0:0) и ЦСКА (0:0), разгромили «Ростов» (5:1) и одержали победу над «Локомотивом» (3:2).
«Спартак» занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ после 26 матчей.