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    Личка рассказал о будущей самой дорогой покупке в Москве

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    Главный тренер «Динамо» Марцел Личка рассказал о планах приобрести электросамокат.

    Марцел Личка
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    Марцел Личка

    «Два дня назад решил купить себе самокат. Мы с братом живем недалеко от базы "Динамо" и ездим на самокатах. Один стоит 50-60 тыс. рублей. Куплю самокат, и он станет моим самым дорогим приобретением. Лучшая ли эта покупка? Может быть, ха-ха», — сказал чешский специалист, слова которого приводит Sport24.

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