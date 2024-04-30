Личка рассказал о будущей самой дорогой покупке в Москве

Главный тренер «Динамо»рассказал о планах приобрести электросамокат.

«Два дня назад решил купить себе самокат. Мы с братом живем недалеко от базы "Динамо" и ездим на самокатах. Один стоит 50-60 тыс. рублей. Куплю самокат, и он станет моим самым дорогим приобретением. Лучшая ли эта покупка? Может быть, ха-ха», — сказал чешский специалист, слова которого приводит Sport24.

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«Динамо» занимает третье место в таблице РПЛ после 26 туров, отставая от «Зенита» и «Краснодара» на три очка.