ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Богдан ГуськовЕще один россиянин в топ-15 UFC. Гуськов нокаутировал Спэнна и теперь мчится к поясу
    Все новости спорта

    КДК РФС накажет «Спартак» и «Локомотив» за поведение болельщиков

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Спартак Локомотив
    Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал о повестке заседания комитета по итогам 26-го тура РПЛ.

    ФК «Локомотив»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    ФК «Локомотив»

    «По матчу "Спартак" — "Локомотив" (3:2) рассмотрим скандирование болельщиками "Спартака" и "Локомотива" оскорбительных выражений и ненормативной лексики. Также у команды хозяев задержка выхода на поле перед матчем на две минуты.

    И рассмотрим выход за пределы технической зоны главного тренера "Краснодара" Мурада Мусаева, это второе нарушение, и главного тренера "Урала" Гончаренко, девятое нарушение в сезоне», — сказал Григорьянц «СЭ».

    Календарь и таблица РПЛ

    После 26 тура в РПЛ первое место в чемпионате России занимает «Зенит», имеющий в активе 50 очков, второе место у «Краснодара» — 50 очков. «Динамо» замыкает тройку с 47 очками в активе.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Победит ли «Бавария» «Реал»?
  • «Бавария» — «Реал». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • В Мюнхене сразу начнут забивать
  • «Бавария» — «Реал» Мадрид. Прогноз и ставки
  • 5.80
    •
  • Сможет ли «Родина» дожать сибиряков?
  • «Родина» — «Тюмень». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.08
  • Экспресс дня 30 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Бавария — Реал
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  5.80
  • Прогноз на матч Бавария — Реал Мадрид
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Родина — Тюмень
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Надаль — Легечка
  • Теннис
  • Сегодня в 22:30
    •  1.86
  • Прогноз на матч Медведев — Бублик
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Ковентри — Ипсвич
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.39
  • Прогноз на матч Боруссия Д — ПСЖ
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.32
  • Прогноз на матч Динамо — Спартак
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры