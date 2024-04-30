КДК РФС накажет «Спартак» и «Локомотив» за поведение болельщиков

Глава КДК РФСрассказал о повестке заседания комитета по итогам 26-го тура РПЛ.

«По матчу "Спартак" — "Локомотив" (3:2) рассмотрим скандирование болельщиками "Спартака" и "Локомотива" оскорбительных выражений и ненормативной лексики. Также у команды хозяев задержка выхода на поле перед матчем на две минуты.

И рассмотрим выход за пределы технической зоны главного тренера "Краснодара" Мурада Мусаева, это второе нарушение, и главного тренера "Урала" Гончаренко, девятое нарушение в сезоне», — сказал Григорьянц «СЭ».

Календарь и таблица РПЛ

После 26 тура в РПЛ первое место в чемпионате России занимает «Зенит», имеющий в активе 50 очков, второе место у «Краснодара» — 50 очков. «Динамо» замыкает тройку с 47 очками в активе.