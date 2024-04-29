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    Маслов: Прекрасные эмоции от того, что впервые за долгое время появился на поле

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    Защитник «Спартака» Павел Маслов высказался о длительном периоде без игровой практики в составе красно-белых.

    Павел Маслов
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    Павел Маслов

    «Прекрасные эмоции от того, что впервые за очень долгое время появился на поле в официальном матче. Конечно, перед матчем была маленькая нервозность, потому что был долго в простое. Но, когда вышел, буквально две-три минуты и пара передач, и я вошёл в ритм и получал удовольствие.

    В целом по физическому состоянию я чувствую себя более-менее, но во втором тайме начало сводить икры, и с этим была связана моя замена. Сказался небольшой простой», — сказал Маслов «Чемпионату».

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    Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2025 года. В нынешнем сезоне 24-летний защитник сыграл пять матчей (292 минуты), в которых не сумел отметиться результативными действиями.

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