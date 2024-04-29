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    Киммих: Полуфинал Лиги чемпионов — это всегда нечто особенное, тем более против «Реала»

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    Полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих дал комментарий по поводу предстоящего матча с «Реалом» в 1/2 финала Лиги чемпионов.

    Йозуа Киммих
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    Йозуа Киммих

    «Нас определенно ждет не обычная игра. Полуфинал Лиги чемпионов — это всегда нечто особенное, тем более против "Реала". Все, кто любит футбол, захотят посмотреть этот матч.

    Когда два года назад "Реал" выиграл Лигу чемпионов, они почти каждый раз совершали камбэк. Говорить об одной удаче здесь нельзя. Они уверены в своих силах. У них также есть индивидуальные качества, позволяющие победить любого соперника и всегда иметь шансы на камбэк.

    Трудно сказать, что будет играть решающую роль в этом матче между двумя большими клубами. "Реал" — очень опытная и высококлассная команда. Часто они не являются лучшей командой на поле, как было с "Лейпцигом" и "Сити", но все равно проходят дальше, потому что верят в свои силы и класс. Но мы тоже должны верить в свои силы. Нам не следует прятаться», — цитирует Киммиха пресс-служба УЕФА.

    Команды сыграют 30 апреля в Мюнхене. Начало — в 22:00 мск.

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