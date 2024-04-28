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    «Барселона» подпишет опорного полузащитника «Бетиса»

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    «Барселона» рассматривает возможность подписания опорного полузащитника «Бетиса» Гидо Родригеса.

    Гидо Родригес
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    Гидо Родригес

    По информации журналиста Тони Хуанмарти, у каталонского клуба уже есть устная договоренность с аргентинским футболистом.

    Контракт Родригеса с «Бетисом» рассчитан до июня 2024 года, в «Барсу» он сможет перейти в статусе свободного агента.

    Источник отмечает, что соглашение Гидо с «Барселоной» будет рассчитано на два года с возможностью продления еще на сезон.

    Transfermarkt оценивает стоимость 30-летнего Родригеса в 24 миллиона евро. В текущем сезоне он провел в чемпионате Испании 20 матчей, в которых забил два гола.

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