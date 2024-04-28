«Барселона» подпишет опорного полузащитника «Бетиса»

рассматривает возможность подписания опорного полузащитника «Бетиса»

По информации журналиста Тони Хуанмарти, у каталонского клуба уже есть устная договоренность с аргентинским футболистом.

Контракт Родригеса с «Бетисом» рассчитан до июня 2024 года, в «Барсу» он сможет перейти в статусе свободного агента.

Источник отмечает, что соглашение Гидо с «Барселоной» будет рассчитано на два года с возможностью продления еще на сезон.

Transfermarkt оценивает стоимость 30-летнего Родригеса в 24 миллиона евро. В текущем сезоне он провел в чемпионате Испании 20 матчей, в которых забил два гола.

Ранее сообщалось, что «Барселона» заинтересована в переходе одного из лидеров «Наполи».