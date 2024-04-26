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    «Барселона» заинтересована в переходе одного из лидеров «Наполи»

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    Атакующий полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия может продолжить карьеру в испанской Ла Лиге.

    Хвича Кварацхелия
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    Хвича Кварацхелия

    По информации La Gazzetta dello Sport, грузинский футболист входит в список главных трансферных целей «Барселоны».

    Источник отмечает, что переговоры Кварацхелии и «Наполи» по новому контракту зашли в тупик из-за требований игрока по зарплате.

    Отмечается, что «Барселона» внимательно следит за этой ситуацией.

    Ранее сообщалось, что «Наполи» готов продать Кварацхелию, но потребует не менее 100 миллионов евро.

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    • Transfermarkt оценивает стоимость Кварацхелии в 80 миллионов евро. В текущем сезоне он провел в чемпионате Италии 30 матчей, забил 10 мячей и сделал семь результативных передач.

    Напомним, нападающий «Наполи» Виктор Осимхен близок к переходу в «Пари Сен-Жермен».

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