«Барселона» заинтересована в переходе одного из лидеров «Наполи»

Хвича Кварацхелия Фото: globallookpress.com
По информации La Gazzetta dello Sport, грузинский футболист входит в список главных трансферных целей «Барселоны».
Источник отмечает, что переговоры Кварацхелии и «Наполи» по новому контракту зашли в тупик из-за требований игрока по зарплате.
Отмечается, что «Барселона» внимательно следит за этой ситуацией.
Ранее сообщалось, что «Наполи» готов продать Кварацхелию, но потребует не менее 100 миллионов евро.
Transfermarkt оценивает стоимость Кварацхелии в 80 миллионов евро. В текущем сезоне он провел в чемпионате Италии 30 матчей, забил 10 мячей и сделал семь результативных передач.
Напомним, нападающий «Наполи» Виктор Осимхен близок к переходу в «Пари Сен-Жермен».