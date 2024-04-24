Адиев высказался о возможном продлении контракта со сборной Казахстана

Главный тренер «Ахмата» и сборной Казахстанавысказался о возможном продлении контракта с национальной командой.

Ранее стало известно, что соглашение 46-летнего специалиста с «Ахматом» рассчитано до конца текущего сезона.

«Пока рано говорить о моих контрактах. Я работаю до конца сезона в "Ахмате", и до конца года у меня контракт с казахстанской федерацией.

Вопрос открыт, самое главное — сохранить "Ахмат" в премьер‑лиге. И потом дальше решать.

Был разговор (со сборной Казахстана — прим.), чтобы продлить контракт. Сейчас об этом тяжело рассуждать», — приводит слова Адиева «Матч ТВ».

Напомним, сборная Казахстана под руководством Адиева остановилась в шаге от выхода в финальную часть Евро-2024.