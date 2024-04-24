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    Адиев высказался о возможном продлении контракта со сборной Казахстана

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    Главный тренер «Ахмата» и сборной Казахстана Магомед Адиев высказался о возможном продлении контракта с национальной командой.

    Магомед Адиев
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    Магомед Адиев

    Ранее стало известно, что соглашение 46-летнего специалиста с «Ахматом» рассчитано до конца текущего сезона.

    «Пока рано говорить о моих контрактах. Я работаю до конца сезона в "Ахмате", и до конца года у меня контракт с казахстанской федерацией.

    Вопрос открыт, самое главное — сохранить "Ахмат" в премьер‑лиге. И потом дальше решать.

    Был разговор (со сборной Казахстана — прим.), чтобы продлить контракт. Сейчас об этом тяжело рассуждать», — приводит слова Адиева «Матч ТВ».

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