Адиев высказался о возможном продлении контракта со сборной Казахстана

Магомед Адиев Фото: globallookpress.com
Ранее стало известно, что соглашение 46-летнего специалиста с «Ахматом» рассчитано до конца текущего сезона.
«Пока рано говорить о моих контрактах. Я работаю до конца сезона в "Ахмате", и до конца года у меня контракт с казахстанской федерацией.
Вопрос открыт, самое главное — сохранить "Ахмат" в премьер‑лиге. И потом дальше решать.
Был разговор (со сборной Казахстана — прим.), чтобы продлить контракт. Сейчас об этом тяжело рассуждать», — приводит слова Адиева «Матч ТВ».
Напомним, сборная Казахстана под руководством Адиева остановилась в шаге от выхода в финальную часть Евро-2024.