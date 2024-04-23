Радимов: «Локомотив» давно мог купить нормального центрального защитника

Бывший футболист «Зенита» и сборной Россиивысказался о составе московского «Локомотива».

«Московский "Локомотив" давно мог купить нормального центрального защитника и решить половину своих проблем с пропущенными голами. Команда ставит перед собой высокие цели. У москвичей играет большое количество игроков, которые вызываются в сборную России. Чтобы "Локомотив" боролся за чемпионство, в составе должен быть Нино, условно», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

Календарь и таблица РПЛ

«Локомотив» на данный момент заработал 38 очков и расположился на четвёртой строчке в таблице РПЛ.