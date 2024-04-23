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    Маттео ГендузиТрансферный дайджест. 16-22 апреля
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    Кечинов: ЦСКА придется сложно без Роши и Дивеева

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    Экс-нападающий московского «Спартака» Валерий Кечинов рассказал, чего он ждет от московского дерби ЦСКА — «Спартак» в перенесенном матче 21-го тура РПЛ.

    Валерий Кечинов
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    Валерий Кечинов

    «Невозможно предсказать и понять, что стоит ожидать от игры красно-белых. "Спартак" — непредсказуемая команда и непонятно, что может произойти. Но я думаю, что ЦСКА тоже будет тяжело из-за отсутствия Роши и Дивеева.

    Федотову придется ставить в оборону либо Набабкина, либо какого-нибудь молодого игрока. Но я думаю, он найдет правильное решение. Но несмотря ни на что, это дерби будет сумасшедшим. Жду невероятный настрой на этот матч от обеих команд, ведь шансы на победу у обеих команд примерно равны», — сказал Кечинов «СЭ».

    Календарь и таблица РПЛ

    Игра пройдет 25 апреля. Сейчас в таблице РПЛ «Спартак» идет четвертым с 38 очками, ЦСКА с 37 очками на шестой позиции.

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