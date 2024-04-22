ЦСКА ведет переговоры с игроком «Халл Сити»

Атакующий полузащитник «Халл Сити»может продолжить карьеру в РПЛ. Об этом сообщил агент малийского футболиста Секу Траоре.

«Мы общаемся с ЦСКА и еще несколькими российскими клубами о возможном трансфере Адама Траоре в РПЛ.

Сказал бы, что летом он с вероятностью 85% окажется в России. Клуб, который проявляет наибольший интерес, попросил не раскрывать информацию, поэтому это пока секрет», — приводит слова Траоре «Чемпионат».

Контракт Траоре с «Халл Сити» рассчитан до июня 2024 года. Transfermarkt оценивает его стоимость в 2,2 миллиона евро.

В текущем сезоне 28-летний Траоре провел в Чемпионшипе 24 матча, забил два гола и сделал одну результативную передачу.