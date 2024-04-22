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    ЦСКА ведет переговоры с игроком «Халл Сити»

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    Атакующий полузащитник «Халл Сити» Адама Траоре может продолжить карьеру в РПЛ. Об этом сообщил агент малийского футболиста Секу Траоре.

    Адама Траоре
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    Адама Траоре

    «Мы общаемся с ЦСКА и еще несколькими российскими клубами о возможном трансфере Адама Траоре в РПЛ.

    Сказал бы, что летом он с вероятностью 85% окажется в России. Клуб, который проявляет наибольший интерес, попросил не раскрывать информацию, поэтому это пока секрет», — приводит слова Траоре «Чемпионат».

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    • Контракт Траоре с «Халл Сити» рассчитан до июня 2024 года. Transfermarkt оценивает его стоимость в 2,2 миллиона евро.

    В текущем сезоне 28-летний Траоре провел в Чемпионшипе 24 матча, забил два гола и сделал одну результативную передачу.

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