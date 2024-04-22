«Севилья» -«Мальорка»: счет матча 2:1 (0:0), обзор голов

В заключительной игре 32-го тура испанской Ла Лигиодолела у себя домасо счетом 2:1.

Первый тайм не принес забитых мячей.

Лишь на 61-й минуте Юссеф Эн-Несири смог поразить ворота Предрага Райковича.

Второй мяч на 75-й минуте забил его партнер по атаке Исаак Ромеро, голевую передачу ему отдал марокканец.

«Мальорка» забила гол на исходе встречи, отличился ветеран Абдон Пратс.

Футбол. Испания. Примера Севилья — Мальорка 2:0 Голы: 1:0 Юссеф Эн-Несири (61'), 2:0 Isaac Romero (75') Севилья: Эрьян Нюланд, Луак Баде, Серхио Рамос, Неманья Гудель (Маркос Акунья, 81'), Хесус Навас, Бубакари Сумаре, Люсьен Агум (Сусо, 46'), Оливер Торрес, Лукас Окампос, Юссеф Эн-Несири, Isaac Romero (Доди Лукебакио, 81') Мальорка: Предраг Райкович, Коста Хауме, Хосе Копете, Антонио Раильо, Мартин Вальент (Антонио Санчес, 71'), Пабло Маффео, Саму Кошта, Омар Маскарель (Мануэль Морланес, 71'), Дани Родригес (Серхи Дардер, 71'), Ведат Мурики (Абдон Пратс, 83'), Неманья Радоньич (Кайл Ларин, 60') Предупреждения: Саму Кошта (21'), Хосе Копете (73')

Календарь и таблица испанской Примеры

После этого успеха «Севилья» поднялась на 12-е место с 37 очками. «Мальорка» (31) — 16-я.