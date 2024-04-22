ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Каспер Рууд и Стефанос ЦиципасРыбакина остановила Свентек, Рублев продлил серию поражений, Рууд взял крупнейший титул в карьере, а Надаль разочаровал
    Все новости спорта

    Голенков отреагировал на критику в адрес Песьякова после провального матча со «Спартаком»

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Ростов Спартак РПЛ Футбол России
    Нападающий «Ростова» Егор Голенков поддержал вратаря Сергея Песьякова после разгромного поражения от «Спартака» (1:5) в РПЛ.

    Егор Голенков
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Егор Голенков

    Песьяков был заменен на 59-й минуте при счете 2:1 в пользу красно-белых.

    «Его заменили из-за травмы. Сейчас все опять будут говорить про ошибки Песьякова, но никто не говорит про то, сколько мячей мы забили, выходя из обороны благодаря ему.

    Это у нас подразумевается в играх. Но Песьякова все поддержали», — приводит слова Голенкова «Спорт-Экспресс».

  • Ошибка Песьякова, отличная игра Медины, работа Слишковича. «Спартак» на выезде разнес «Ростов»
  • Реакция спортивных СМИ на крупную победу «Спартака» над «Ростовом»
  • Сегодня

    • Голенков провел в текущем сезоне 32 матча, забил девять мячей и сделал шесть результативных передач.

    Календарь и таблица РПЛ

    «Ростов» занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ после 24 матчей.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Локомотиву» удастся сократить разрыв на домашнем льду?
  • «Локомотив» — «Металлург» Мг. Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
  • Миланское дерби останется за «Интером»
  • «Милан» — «Интер». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • «Болонья» может снова удивить
  • «Рома» — «Болонья». Прогноз и ставки
  • 2.30
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.03
  • Экспресс дня 22 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Локомотив — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Милан — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.30
  • Прогноз на матч Рома — Болонья
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.99
  • Прогноз на матч Севилья — Мальорка
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Мидлсбро — Лидс
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Арсенал — Челси
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Вашингтон
  • Хоккей
  • Послезавтра в 02:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Лестер — Саутгемптон
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры