Голенков отреагировал на критику в адрес Песьякова после провального матча со «Спартаком»

Егор Голенков Фото: globallookpress.com
Песьяков был заменен на 59-й минуте при счете 2:1 в пользу красно-белых.
«Его заменили из-за травмы. Сейчас все опять будут говорить про ошибки Песьякова, но никто не говорит про то, сколько мячей мы забили, выходя из обороны благодаря ему.
Это у нас подразумевается в играх. Но Песьякова все поддержали», — приводит слова Голенкова «Спорт-Экспресс».
Голенков провел в текущем сезоне 32 матча, забил девять мячей и сделал шесть результативных передач.
«Ростов» занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ после 24 матчей.