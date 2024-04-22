Голенков отреагировал на критику в адрес Песьякова после провального матча со «Спартаком»

Нападающий «Ростова»поддержал вратаряпосле разгромного поражения от(1:5) в РПЛ.

Песьяков был заменен на 59-й минуте при счете 2:1 в пользу красно-белых.

«Его заменили из-за травмы. Сейчас все опять будут говорить про ошибки Песьякова, но никто не говорит про то, сколько мячей мы забили, выходя из обороны благодаря ему.

Это у нас подразумевается в играх. Но Песьякова все поддержали», — приводит слова Голенкова «Спорт-Экспресс».

Голенков провел в текущем сезоне 32 матча, забил девять мячей и сделал шесть результативных передач.

Календарь и таблица РПЛ

«Ростов» занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ после 24 матчей.