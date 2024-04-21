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    «Сассуоло» проиграл «Лечче» и остался в зоне вылета Серии А

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Серия A Футбол Италии Сассуоло Лечче
    «Сассуоло» потерпел поражение от «Лечче» в домашнем матче 33-го тура чемпионата Италии.

    «Лечче»
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    «Лечче»

    Игра Реджо-нель-Эмилии завершилась со счетом 3:0 в пользу «Лечче».

    В составе гостей отличились Валентен Жендрей, Патрик Доргу и Роберто Пикколи.

    «Сассуоло» не смог выиграть в пятом матче чемпионата Италии подряд.

    Календарь и таблица Серии А

    «Лечче» занимает 13-е место в турнирной таблице Серии А — 35 очков. «Сассуоло» находится на 19-й строчке — 26 очков.

    Футбол. Италия. Серия А
    Сассуоло — Лечче 0:3
    Голы: 0:1 Валентен Жендрей (11'), 0:2 Patrick Dorgu (15'), 0:3 Роберто Пикколи (61') Сассуоло: Андреа Консильи, Йереми Тольян, Мартин Эрлич, Джанмарко Феррари, Маттиа Вити (Джош Дойг, 46'), Матеус Энрике, Кристиан Торстведт (Luca Lipani, 65'), Недим Байрами (Кристиан Вольпато, 46'), Грегоре Дефрель (Samuele Mulattieri, 46'), Арман Лорьенте (Эмиль Конрадсен Сейде, 85'), Андреа Пинамонти Лечче: Владимиро Фальконе, Антонино Галло, Федерико Баскиротто, Марин Понграчич, Валентен Жендрей (Лоренцо Венути, 84'), Алексис Блен, Хамза Рафья (Хоан Гонсалес, 56'), Никола Крстович (Santiago Pierotti, 84'), Роберто Пикколи (Никола Сансоне, 75'), Реми Уден, Patrick Dorgu (Медон Бериша, 75') Предупреждение: Арман Лорьенте (19')
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