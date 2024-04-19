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    Пато о своем переходе в «Милан»: В то время это была практически лучшая команда в мире

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    Бывший нападающий «Милана» Алешандре Пато объяснил, почему решить перейти в «россонери» в 2007-м году.

    Алешандре Пато
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    Алешандре Пато

    «В "Интернасьонале" у меня всё было очень хорошо. На самом деле я был вполне счастлив там, но я просто не мог отказаться от предложения такого клуба, как "Милан"

    В то время это была практически лучшая команда в мире: Роналдо — мой кумир, а также Кака, Паоло Мальдини, Дженнаро Гаттузо, Андреа Пирло, Кларенс Зеедорф, Сержиньо, Эмерсон, Дида… Я могу продолжать! Мне поступали предложения от "Аякса", ПСВ, "Челси", "Барселоны" и "Реала", но я сказал "да" "Милану", потому что это сильнейшая команда в мире», — приводит слова Пато Milan News.

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    • За всю свою карьеру нападающий успел поиграть за «Интернасьонал», «Милан», «Коринтианс», «Челси», «Вильярреал», «Тяньцзинь Цюаньцзянь», «Орландо Сити» и «Сан-Паулу».

    За «Милан» бразилец выступал в период с 2007 по 2012-й год.

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