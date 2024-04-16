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    Симеоне: С «Боруссией» будет хороший матч

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    Наставник «Атлетико» Диего Симеоне высказался об ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов с «Боруссией» (Дортмунд).

    Диего Симеоне
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    Диего Симеоне

    Первая игра завершилась победой «Атлетико» со счетом 2:1.

    «Нам противостоит сильная команда, она начнёт в очень высоком темпе, мы должны поддерживать этот уровень до конца матча. Мы уверены в себе, у нас все хорошо. Это будет хороший матч. У них много искусных фланговых игроков, которые выходят на вторую линию и хорошо разыгрывают мяч.

    Команда работает очень хорошо, мы все выросли ради важных результатов в Ла Лиге, это дало нам возможность расти в футбольном мире, если не думать так много. Это будет классный вечер», — приводит слова Симеоне Mundo Deportivo.

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    Ответный матч состоится сегодня, 16 апреля, на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в 22:00 мск.

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