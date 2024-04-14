Лидер турнирной таблицы чемпионата Италии «Интер» на своем поле сыграет с «Кальяри». За ходом матча 32-го тура можно следить вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени. Присоединяйтесь!

До матча

«Интер»

«Интер» набрал 82 очка в 31-м матче и с большим отрывом возглавляет турнирную таблицу Серии А. На счету «нерадзурри» 26 побед, 4 ничьи и одно поражение с разницей забитых и пропущенных мячей 75:15.

В прошлом туре «Интер» вырвал победу у «Удинезе» на выезде (1:1). При счете 1:1 Фраттези принес три очка своей команде благодаря точному удару на 95-й минуте.

Таким образом, подопечные Симоне Индзаги продлили свою беспроигрышную серию в чемпионате до 25-ти матчей. За этот отрезок «черно-синие» одержали 21 победу и 4 раза сыграли вничью.

«Кальяри»

«Красно-синие» идут на 14-м месте в турнирной таблице, записав в свой актив 30 очков в 31-м матче. На счету команды 7 побед, 9 ничьих и 15 поражений при разнице забитых и пропущенных мячей 32:52.

В прошлом туре «Кальяри» в волевом стиле одолел дома «Аталанту» (2:1). Подопечные Клаудио Раньери пропустили на 13-й минуте, но затем перевернули игру в свою пользу, забив на 42-й и 88-й минутах соответственно. Отличились Оджелло и Виола.

Ранее «красно-синие» на своем поле ушли от поражения в матче с «Вероной» (1:1), а до этого минимально уступили на выезде «Монце» (0:1).

Личные встречи

В матче первого круга «Интер» всухую обыграл соперника в гостях — 2:0. Всего в 10-ти последних встречах на счету команды из Милана 8 побед, «Кальяри» оказался сильнее в одном случае и еще один раз была зафиксирована ничья.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Интер» — «Кальяри» с коэффициентом 1.95.