Сотрудник ПСЖ: Неймар и Месси были очень недовольны властью Мбаппе в клубе

Сотрудник, который решил остаться анонимным, рассказал о недовольстве бывший игроков командывлияниемна клуб.

«Неймар и Месси были очень недовольны решением клуба отдать Килиану "ключи от грузовика" (ведущую роль). Месси, хоть и был интровертом, здоровался. Но не Неймар. Складывалось впечатление, что он тебя не уважает.

Он отказывался контактировать. Жаль, потому что с близкими он кажется милым и щедрым. Я же никогда не находил его приятным или теплым. Хотя он понимал французский язык, он не прилагал усилий, чтобы говорить на нем», — рассказал сотрудник ПСЖ изданию L’Équipe.

Напомним, что Неймар покинул ПСЖ летом 2023-го года и перешел в «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии. Месси пополнил состав «Интер Майами» из США.