Мусиала может продолжить карьеру в АПЛ

Полузащитникможет покинуть клуб в летнее трансферное окно. Об этом сообщает The Independent

Стало известно, что «Манчестер Сити» лидирует в борьбе за подписание полузащитника предстоящим летом. Сам Мусиала также хочет выступать в английской Премьер-лиге.

Полузащитник пополнил состав «Баварии» в 2019-м году. Действующий контракт Мусиалы с клубом рассчитан до лета 2026-го года. В нынешнем сезоне футболист провел 34 матча за мюнхенцев во всех турнирах, забил 12 голов и сделал 7 голевых передач.

Напомним, что Мусиала является воспитанником лондонского «Челси». По данным интернет-портала Transfermarkt стоимость игрока оценивается в 110 млн. евро.