ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Ливерпуль» — «Аталанта»Клоппу нужно чудо. «Аталанта» унизила «Ливерпуль» на «Энфилде»
    Все новости спорта

    Мусиала может продолжить карьеру в АПЛ

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ АПЛ Футбол Англии Манчестер Сити Бундеслига Футбол Германии Бавария Трансферы
    Полузащитник «Баварии» Джамал Мусиала может покинуть клуб в летнее трансферное окно. Об этом сообщает The Independent.

    Джамал Мусиала
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Джамал Мусиала

    Стало известно, что «Манчестер Сити» лидирует в борьбе за подписание полузащитника предстоящим летом. Сам Мусиала также хочет выступать в английской Премьер-лиге.

    Полузащитник пополнил состав «Баварии» в 2019-м году. Действующий контракт Мусиалы с клубом рассчитан до лета 2026-го года. В нынешнем сезоне футболист провел 34 матча за мюнхенцев во всех турнирах, забил 12 голов и сделал 7 голевых передач.

  • ЛЧ. Огненное шоу в Мадриде, спасительный Троссард и джокеры Хави
  • Подводим итоги первых матчей 1/4 финала Лиги чемпионов
  • Сегодня

    • Напомним, что Мусиала является воспитанником лондонского «Челси». По данным интернет-портала Transfermarkt стоимость игрока оценивается в 110 млн. евро.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Лацио» будет настроен серьезно
  • «Лацио» — «Салернитана». Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
  • «Лестер» удержит лидирующую позицию
  • «Плимут» — «Лестер». Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
  • «Магнитка» завершит серию в Екатеринбурге?
  • «Автомобилист» — «Металлург» Мг. Прогноз и ставки
  • 2.03
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.52
  • Экспресс дня 12 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Лацио — Салернитана
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.85
  • Прогноз на матч Плимут — Лестер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Автомобилист — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Завтра в 14:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Бетис — Сельта
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Краснодар — Зенит
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Лутон Таун
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Мальорка — Реал
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Атлетико — Жирона
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры