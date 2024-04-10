Пиоли: Мы должны добиться положительного результата дома, чтобы получить преимущество в противостоянии

Главный тренервысказался о предстоящем первом матче 1/4 финала Лиги Европы с

«Мы знаем, с какими трудностями нам предстоит столкнуться в противостоянии с классным соперником, который играет в отличный футбол, но мы подходим к этому экзамену в хорошей форме и покажем свои лучшие качества на поле.

"Рома" изменилась с приходом Де Росси, поэтому мы не заостряли свое внимание на матчах в чемпионате. Вместо этого мы сосредоточились на новом подходе Де Росси. Мы должны добиться положительного результата дома, чтобы получить преимущество в противостоянии», — цитирует Пиоли пресс-служба УЕФА.

«Милан» и «Рома» сойдутся 11 апреля, а стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.