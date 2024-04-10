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    Пиоли: Мы должны добиться положительного результата дома, чтобы получить преимущество в противостоянии

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    Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли высказался о предстоящем первом матче 1/4 финала Лиги Европы с «Ромой».

    Стефано Пиоли
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    Стефано Пиоли

    «Мы знаем, с какими трудностями нам предстоит столкнуться в противостоянии с классным соперником, который играет в отличный футбол, но мы подходим к этому экзамену в хорошей форме и покажем свои лучшие качества на поле.

    "Рома" изменилась с приходом Де Росси, поэтому мы не заостряли свое внимание на матчах в чемпионате. Вместо этого мы сосредоточились на новом подходе Де Росси. Мы должны добиться положительного результата дома, чтобы получить преимущество в противостоянии», — цитирует Пиоли пресс-служба УЕФА.

    «Милан» и «Рома» сойдутся 11 апреля, а стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

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