Черчесов оценил игру вратаря «Ман Сити» Ортеги в матче с «Реалом»

Бывший главный тренер сборной Россиивысказался о действиях вратаря «Манчестер Сити»в момент с первым пропущенным голом матче с(3:3) в четвертьфинале Лиги чемпионов.

«Это был один из редких случаев, когда ты отключился, смотрел футбол и наслаждался. Скажу, что удовольствие большое.

Когда этот гол (гол Камавинга — прим.) был забит, я сказал, что я никогда не реагировал на удар сразу. Особенно когда куча. Потому что любой рикошет и ты отыгран. Если ты веришь в себя, то ты ждешь, пока мяч вылетит из этой кучи, и тогда точно знаешь, что его никто не коснется.

Был удар и вратарь сразу пошел в тот угол. Паузу сделай. Все‑таки от игрока "Манчестер Сити", которого коснулся мяч, еще 16 метров до ворот. Всё говорит о том, что это был вратарь, который не постоянно играет. Ему не хватило внутреннего спокойствия, солидности что ли», — приводит слова Черчесова «Матч ТВ».

Ответный матч между «Реалом» и «Манчестер Сити» пройдет 17 апреля.