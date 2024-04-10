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    «Реал» — «Манчестер Сити»Выиграли зрители. «Манчестер Сити» и «Реал» устроили незабываемый хаос в Мадриде
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    Черчесов оценил игру вратаря «Ман Сити» Ортеги в матче с «Реалом»

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    Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о действиях вратаря «Манчестер Сити» Штефана Ортеги в момент с первым пропущенным голом матче с «Реалом» (3:3) в четвертьфинале Лиги чемпионов.

    Станислав Черчесов
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    Станислав Черчесов

    «Это был один из редких случаев, когда ты отключился, смотрел футбол и наслаждался. Скажу, что удовольствие большое.

    Когда этот гол (гол Камавинга — прим.) был забит, я сказал, что я никогда не реагировал на удар сразу. Особенно когда куча. Потому что любой рикошет и ты отыгран. Если ты веришь в себя, то ты ждешь, пока мяч вылетит из этой кучи, и тогда точно знаешь, что его никто не коснется.

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    • Был удар и вратарь сразу пошел в тот угол. Паузу сделай. Все‑таки от игрока "Манчестер Сити", которого коснулся мяч, еще 16 метров до ворот. Всё говорит о том, что это был вратарь, который не постоянно играет. Ему не хватило внутреннего спокойствия, солидности что ли», — приводит слова Черчесова «Матч ТВ».

    Ответный матч между «Реалом» и «Манчестер Сити» пройдет 17 апреля.

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