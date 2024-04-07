2-й таймМанчестер Юнайтед — ЛиверпульОнлайн
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    Спортинг Канзас Сити — Портленд Тимберс: смотреть онлайн в прямом эфире

    07.04.2024 в 20:45 начнется матч в чемпионате МЛС Спортинг Канзас Сити — Портленд Тимберс

    Футбол MLS
    В 20:45 07.04.2024 начнётся онлайн-трансляция матча Спортинг Канзас Сити — Портленд Тимберс в чемпионате МЛС.

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    Последний матч: «Спортинг Канзас Сити» — «Портленд Тимберс» 4:1. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

    Для тех, кто делает ставки:

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

      • «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Спортинг Канзас Сити — Портленд Тимберс.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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