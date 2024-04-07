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    «Реалу» интересен 16-летний полузащитник «Ривер Плейт»

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    Мадридский «Реал» рассматривает возможность приобретения атакующего полузащитника «Ривер Плейт» Франко Мастантуоно.

    Франко Мастантуоно
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    Франко Мастантуоно

    По информации журналиста Фабрицио Романо, скауты «Королевского клуба» уже несколько раз наблюдали за игрой 16-летнего футболиста.

    Ожидается, что «Реал» продолжит следить за развитием аргентинца.

    Помимо «Мадрида», Мастантуоно также входит в сферу интересов «Пари Сен-Жермен» и «Челси».

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  • 02/04/2024

    • Контракт Мастантуоно с «Ривер Плейт» рассчитан до 31 декабря 2026 года. В соглашении указана сумма отступных, которая составляет 45 миллионов евро.

    Ранее сообщалось, что «Реал» может подписать 18-летнего полузащитника «Лидса».

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