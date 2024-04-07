«Реалу» интересен 16-летний полузащитник «Ривер Плейт»

Франко Мастантуоно Фото: globallookpress.com
По информации журналиста Фабрицио Романо, скауты «Королевского клуба» уже несколько раз наблюдали за игрой 16-летнего футболиста.
Ожидается, что «Реал» продолжит следить за развитием аргентинца.
Помимо «Мадрида», Мастантуоно также входит в сферу интересов «Пари Сен-Жермен» и «Челси».
Контракт Мастантуоно с «Ривер Плейт» рассчитан до 31 декабря 2026 года. В соглашении указана сумма отступных, которая составляет 45 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что «Реал» может подписать 18-летнего полузащитника «Лидса».