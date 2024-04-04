«Реал» может подписать 18-летнего полузащитника «Лидса»

Арчи Грэй Фото: globallookpress.com
По информации Sun Sport, в подписании Грэя заинтересован мадридский «Реал».
Источник уточняет, что скауты «Королевского клуба» уже некоторое время внимательно наблюдают за игрой 18-летнего футболиста.
При этом помимо «Реала», возможность приобретения талантливого полузащитника рассматривает мюнхенская «Бавария».
Transfermarkt оценивает стоимость Грэя в 16 миллионов евро. В текущем сезоне он провел в Чемпионшипе 38 матчей, забил один гол и сделал две результативные передачи.