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    «Реал» может подписать 18-летнего полузащитника «Лидса»

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    Полузащитник «Лидса» Арчи Грэй попал в список трансферных целей европейских топ-клубов.

    Арчи Грэй
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    Арчи Грэй

    По информации Sun Sport, в подписании Грэя заинтересован мадридский «Реал».

    Источник уточняет, что скауты «Королевского клуба» уже некоторое время внимательно наблюдают за игрой 18-летнего футболиста.

    При этом помимо «Реала», возможность приобретения талантливого полузащитника рассматривает мюнхенская «Бавария».

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    • Transfermarkt оценивает стоимость Грэя в 16 миллионов евро. В текущем сезоне он провел в Чемпионшипе 38 матчей, забил один гол и сделал две результативные передачи.

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