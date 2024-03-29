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    Карпин прокомментировал победу над «Динамо»

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    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин рассказал о своих впечатлениях от победы над московским «Динамо» (4:1) в 22-м туре РПЛ.

    Валерий Карпин
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    Валерий Карпин

    «Было бы глупо и смешно говорить про плохую реализацию, когда команда забивает четыре. Понятно, что особенно в первом тайме да и сразу в начале второго тайма, на пятой или десятой секунде, Щетинин ещё мог забить, потом он попал в перекладину.

    Понято, что могли забить больше, но и пропустить могли больше. Песьяков хорошо, здорово сыграл. Рональдо провёл великолепную игру. Сетовать на плохую реализацию смешно», — сказал Карпин на послематчевой пресс-конференции.

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