Карпин прокомментировал победу над «Динамо»

Главный тренер «Ростова»рассказал о своих впечатлениях от победы над московским «Динамо» (4:1) в 22-м туре РПЛ.

«Было бы глупо и смешно говорить про плохую реализацию, когда команда забивает четыре. Понятно, что особенно в первом тайме да и сразу в начале второго тайма, на пятой или десятой секунде, Щетинин ещё мог забить, потом он попал в перекладину.

Понято, что могли забить больше, но и пропустить могли больше. Песьяков хорошо, здорово сыграл. Рональдо провёл великолепную игру. Сетовать на плохую реализацию смешно», — сказал Карпин на послематчевой пресс-конференции.