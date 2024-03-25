Данни: Мне предлагали возглавить академию «Зенита»

Бывший капитан «Зенита»сообщил, что ему предлагали возглавить академию санкт-петербургского клуба.

«Президент "Зенита" Медведев звонил мне, чтобы узнать, какие у меня планы, чем я планирую заниматься. И предложил мне возглавить академию "Зенита", но у меня на первом месте стояло здоровье моей дочери, и я принял решение остаться в Португалии.

Я не хотел думать ни о какой работе. Хотел все свое свободное время уделять семье.

Но да, он звонил мне и предлагал возможность вернуться в Россию, в "Зенит". Хочу ли однажды вернуться? Да, почему нет. Возможно, когда там будут играть мои сыновья», — сказал португалец в интервью журналисту Вадиму Колосу.

Напомним, Данни играл за «Зенит» с 2008 по 2017 год.