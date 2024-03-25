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    Данни: Мне предлагали возглавить академию «Зенита»

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    Бывший капитан «Зенита» Мигел Данни сообщил, что ему предлагали возглавить академию санкт-петербургского клуба.

    Мигел Данни
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    Мигел Данни

    «Президент "Зенита" Медведев звонил мне, чтобы узнать, какие у меня планы, чем я планирую заниматься. И предложил мне возглавить академию "Зенита", но у меня на первом месте стояло здоровье моей дочери, и я принял решение остаться в Португалии.

    Я не хотел думать ни о какой работе. Хотел все свое свободное время уделять семье.

    Но да, он звонил мне и предлагал возможность вернуться в Россию, в "Зенит". Хочу ли однажды вернуться? Да, почему нет. Возможно, когда там будут играть мои сыновья», — сказал португалец в интервью журналисту Вадиму Колосу.

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