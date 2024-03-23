В турнирной таблице турнира Динамо-Махачкала занимает 3 место с 40 очками, Химки — 1 место с 42 очками.
Последний матч: «Химки» — «Динамо-Махачкала» 1:0. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.
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