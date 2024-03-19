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    Хлусевич: Вряд ли буду капитаном сборной России

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    Футболист сборной России и московского «Спартака» Даниил Хлусевич высказался о вызове в главную команды страны на матчи с Сербией и Парагваем.

    Даниил Хлусевич
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    Даниил Хлусевич

    «Первый вызов в сборную — самый запоминающийся. В последующие уже хочется доказывать свою состоятельность как футболиста. Оба соперника сильные. Для меня интересна Сербия, потому что играю в одной команде с одним из оппонентов Срджаном Бабичем. Но и из Парагвая у нас есть игрок, Хесус Медина. Поэтому фифти‑фифти для меня. Нет разницы.

    За сборной России следят, многие в Европе будут смотреть оба матча.

    На данный момент я вряд ли буду капитаном, потому что много опытнее есть ребята в сборной, которые очень‑очень давно вызываются. Я бы, наверное, никогда не смог взять повязку, если есть ребята в команде опытнее меня.

    Роль не сильно меняется на поле в плане тактики и игрового подхода, но в плане ответственности 100% меняется, — цитирует Хлусевича "Матч ТВ".

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