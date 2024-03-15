Мележиков: Если суммировать все затраты на Кокорина, «Спартак» явно в минусе

Бывший генеральный директор «Спартака»вспомнил о переходе форвардав «Фиорентину».

«Переговоры шли очень тяжело. В них помимо "Фиорентины" было задействовано несколько агентов. Как со стороны игрока, так и со стороны клуба.

Изначально итальянцы предложили за Кокорина четыре миллиона евро. Мы хотели не меньше девяти. После долгих дискуссий сошлись на шести с половиной миллионах.

Если суммировать все затраты на Кокорина, "Спартак" явно в минусе. От Александра хотелось поскорее избавиться не только из-за высокой зарплаты. Тогда он был какой-то несобранный, небоевой. Плохо влиял на коллектив. То играет, то лечится. Саша постоянно жаловался», — цитирует Мележикова «СЭ».

Сейчас Кокорин выступает за кипрский «Арис».