Президент РФС: Инициатива о включении белорусских клубов в российские турниры должна идти от их федерации

Президент Российского футбольного союза (РФС)высказался о возможном включении в российские турниры белорусских клубов.

«Инициативу должна проявить Белорусская федерация футбола. С их стороны пока не было предложений, каких‑то конкретных шагов и их видения ситуации мы не получили.

Готовы ли в РФС рассмотреть такую инициативу? Почему бы и нет», — приводит слова Дюкова «Матч ТВ».

Ранее министр спорта России Олег Матыцин заявил о целесообразности включения профессиональных команд из Беларуси в российские лиги по практически всем командным видам спорта.

Напомним, сборная России в июне проведет товарищеский матч с командой Белоруссии.