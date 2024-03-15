Президент РФС: Инициатива о включении белорусских клубов в российские турниры должна идти от их федерации

Александр Дюков Фото: globallookpress.com
«Инициативу должна проявить Белорусская федерация футбола. С их стороны пока не было предложений, каких‑то конкретных шагов и их видения ситуации мы не получили.
Готовы ли в РФС рассмотреть такую инициативу? Почему бы и нет», — приводит слова Дюкова «Матч ТВ».
Ранее министр спорта России Олег Матыцин заявил о целесообразности включения профессиональных команд из Беларуси в российские лиги по практически всем командным видам спорта.
Напомним, сборная России в июне проведет товарищеский матч с командой Белоруссии.