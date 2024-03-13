Булыкин: В «Краснодаре» были серьезные причины для увольнения Ивича

Экс-форвард сборной Россиипрокомментировал новость о том, чтопокинул пост главного тренера

«Я думаю, что в "Краснодаре" были серьёзные причины для увольнения Ивича. Команда вылетела из Кубка России, потеряла первое место, показывает незрячую игру после зимней паузы и это всё наложило отпечаток.

Я думаю, что по футбольному плану Ивичу могли дать ещё 2-3 матча, учитывая, что будет перерыв на сборные и есть время исправить игру команды. У руководства "Краснодара" другое мнение и, может быть, уже есть другой тренер», — сказал Булыкин Чемпионату.

Напомним, что 12-го марта «Краснодар» неожиданно проиграл «Химкам» (0:2) в 1/16 финала Кубка России. На следующий день пресс-служба «быков» объявила об увольнении Ивича.

После 20-и туров в РПЛ «Краснодар» занимает 2-е место в таблице с 39-ю очками в активе, отставая от 1-й позиции на 1 балл.