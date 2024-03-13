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  • 11:01
    • «Краснодар» объявил об увольнении Ивича
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    Булыкин: В «Краснодаре» были серьезные причины для увольнения Ивича

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    Экс-форвард сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал новость о том, что Владимир Ивич покинул пост главного тренера «Краснодара».

    Дмитрий Булыкин
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    Дмитрий Булыкин

    «Я думаю, что в "Краснодаре" были серьёзные причины для увольнения Ивича. Команда вылетела из Кубка России, потеряла первое место, показывает незрячую игру после зимней паузы и это всё наложило отпечаток.

    Я думаю, что по футбольному плану Ивичу могли дать ещё 2-3 матча, учитывая, что будет перерыв на сборные и есть время исправить игру команды. У руководства "Краснодара" другое мнение и, может быть, уже есть другой тренер», — сказал Булыкин Чемпионату.

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    • Напомним, что 12-го марта «Краснодар» неожиданно проиграл «Химкам» (0:2) в 1/16 финала Кубка России. На следующий день пресс-служба «быков» объявила об увольнении Ивича.

    После 20-и туров в РПЛ «Краснодар» занимает 2-е место в таблице с 39-ю очками в активе, отставая от 1-й позиции на 1 балл.

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