Леан: Сегодняшний футбол зациклен на статистике, и мне это не нравится

Нападающийзаявил, что футбол — это магия и радость, а не только цифры.

«Сегодняшний футбол зациклен на статистике, и мне это не нравится. Футбол — это магия и радость. Люди, которые думают только о цифрах, злят меня.

Я люблю красивые голы и, конечно же, хотел бы забивать больше, но я также отдаю передачи. Я разносторонний игрок», — цитирует Леау SPORF.

В нынешнем сезоне Леан провел 24 матча за «Милан», забил 4 гола и сделал 7 голевых передач.

В следующем матче «россонери» встретится со «Славией» 7-го марта в рамках 1-го поединка 1/8 финала Лиги Европы. Начало встречи — в 23:00 мск.