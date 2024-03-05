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    Леан: Сегодняшний футбол зациклен на статистике, и мне это не нравится

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    Нападающий «Милана» Рафаэл Леан заявил, что футбол — это магия и радость, а не только цифры.

    Рафаэл Леан
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    Рафаэл Леан

    «Сегодняшний футбол зациклен на статистике, и мне это не нравится. Футбол — это магия и радость. Люди, которые думают только о цифрах, злят меня.

    Я люблю красивые голы и, конечно же, хотел бы забивать больше, но я также отдаю передачи. Я разносторонний игрок», — цитирует Леау SPORF.

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    • В нынешнем сезоне Леан провел 24 матча за «Милан», забил 4 гола и сделал 7 голевых передач.

    В следующем матче «россонери» встретится со «Славией» 7-го марта в рамках 1-го поединка 1/8 финала Лиги Европы. Начало встречи — в 23:00 мск.

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