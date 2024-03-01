Личка: Мотивация «Динамо» — догнать «Зенит» или «Краснодар»

Главный тренер «Динамо»поделился ожиданиями от второй половины сезона.

«Главное — хочу, чтобы команда прогрессировала и показывала, что может играть еще лучше.

Мы уважаем все команды, но всегда смотрим наверх, где сейчас находятся "Краснодар" и "Зенит". Наша мотивация — догнать кого‑то из них в турнирной таблице, а может, и обоих. Мы никого не боимся.

Но сначала мы должны сконцентрироваться на трех первых матчах с "Локомотивом", "Ахматом" и "Зенитом" в Кубке. Это будет очень важный отрезок», — приводит слова чешского специалиста «Матч ТВ».

Календарь и таблица РПЛ

«Динамо» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ после 18 туров. В ближайшем матче команда Лички сыграет 3 марта против «Локомотива».