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    Личка: Я не собираюсь играть в осторожный футбол

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    Главный тренер «Динамо» Марцел Личка заявил, что под его руководством команда будет играть только в атакующий футбол.

    Марцел Личка
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    Марцел Личка

    «Да, иногда мы рисковали. Но риск должен быть оправданным — нужно играть умно, не прессинговать чересчур высоко, защитники должны держаться компактно и разговаривать с игроками впереди них.

    При этом не стоит ожидать от меня, что я буду играть в осторожный футбол: восемь-девять человек сзади, две-три контратаки — и, может, забьем. Я так не хочу.

    Я фанат футбола, я люблю его. Когда я прихожу на стадион, я хочу увидеть две команды, которые играют в футбол. Если они будут стоять на своей половине поля, за 20 минут интерес пропадет.

    Поэтому я бы хотел, чтобы наша игра была атакующей, радовала болельщиков. При этом надо уметь играть на результат и иногда, когда ты ведешь 1:0 или 2:0, умнее действовать в защите. Переключение из атаки в оборону — это была тоже одна из больших проблем команды. Все хотели атаковать, а вот отработать назад уже желания меньше.

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    • Для победы ты должен быть опаснее соперника. Если будешь играть пассивно на своей половине против таких команд, как ЦСКА, "Спартак", "Краснодар" с индивидуально очень сильными игроками, то, когда они забьют и выйдут вперед, ты не сможешь на это отреагировать. Ты научишь команду только защищаться, но не атаковать. Надо искать баланс», — приводит слова чешского специалиста «Спорт-Экспресс».

    Календарь и таблица РПЛ

    «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ после 18 туров.

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