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    Силкин: «Динамо» нужно обязательно победить «Локомотив» для борьбы за чемпионство

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    Экс-тренер «Динамо» Сергей Силкин высказался о предстоящем матче 19-го тура российской Премьер-лиги между «бело-голубыми» и «Локомотивом».

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    «Полагаю, что "Динамо" будет немного осторожничать в этом матче из-за важности трёх очков. Ничья однозначно пойдёт на пользу лишь "Зениту", поэтому "Динамо" нужно обязательно победить "Локомотив" для борьбы за чемпионство.

    Как мне кажется, игра будет равная, тем более что железнодорожники сейчас довольно неплохо укомплектованы», — приводит слова Силкина RT.

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    • После 18-и туров «Динамо» занимает 3-е место в таблице РПЛ с 32 очками в активе. «Локомотив» — на 4-й позиции (31 балл).

    Матч между этими командами состоится 3-го марта в 16:30 мск.

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