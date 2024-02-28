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    Генич: Нынешняя весна будет определяющей для Абаскаля

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    Российский комментатор Константин Генич оценил работу наставника «Спартака» Гильермо Абаскаля.

    Гильермо Абаскаль
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    Гильермо Абаскаль

    «У "Спартака" всё непредсказуемо. Хотя бы определились со схемой, пока, может быть, не определились полноценно с составом. И, как это будет выглядеть, не знаю.

    Прошлая весна для Гильермо Абаскаля откровенно не удалась. И для него вот этот отрезок сейчас будет определяющим. Если он провалит и вторую весну подряд, а "Спартак" финиширует пятым-шестым, то, мне кажется, руководство помашет Гильермо ручкой и скажет, что у него в Москве не получилось», — сказал Генич в выпуске YouTube-канала Геннадия Орлова.

    «Спартак» по итогам первой части чемпионата России-2023/24 идет на 5-м месте в таблице.

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