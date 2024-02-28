Генич: Нынешняя весна будет определяющей для Абаскаля

Российский комментатороценил работу наставника «Спартака»

«У "Спартака" всё непредсказуемо. Хотя бы определились со схемой, пока, может быть, не определились полноценно с составом. И, как это будет выглядеть, не знаю.

Прошлая весна для Гильермо Абаскаля откровенно не удалась. И для него вот этот отрезок сейчас будет определяющим. Если он провалит и вторую весну подряд, а "Спартак" финиширует пятым-шестым, то, мне кажется, руководство помашет Гильермо ручкой и скажет, что у него в Москве не получилось», — сказал Генич в выпуске YouTube-канала Геннадия Орлова.

«Спартак» по итогам первой части чемпионата России-2023/24 идет на 5-м месте в таблице.