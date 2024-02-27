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    Келлехер о победе в Кубке лиги: Это отличный задел на концовку сезона

    Футбол Кубок Лиги Футбол Англии Челси Ливерпуль
    Голкипер «Ливерпуля» Куивин Келлехер высказался о победе своей команды над «Челси» (1:0 ДВ) в финале Кубка английской лиги.

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    «Победа в Кубке лиги — отличный задел на концовку сезона. Мы играем во многих турнирах, поэтому моменты, подобные этому, дают дополнительную мотивацию идти вперёд и сделать это ещё раз.

    Думаю, реакция игроков и болельщиков на выигранный Кубок английской лиги говорит о многом. Это прекрасная возможность хорошо стартовать и ударно провести оставшуюся часть текущего сезона», — приводит слова Келлехера официальный сайт «Ливерпуля».

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    • Напомним, что победный гол забил защитник «мерсисайцев» Вирджил ван Дейк на 118-й минуте.

    В следующем матче «Ливерпуль» сыграет против «Саутгемптона» 28-го февраля в рамках 1/8 финала Кубка Англии. Начало встречи — в 23:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть тут.

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