Келлехер о победе в Кубке лиги: Это отличный задел на концовку сезона

Голкипервысказался о победе своей команды над(1:0 ДВ) в финале Кубка английской лиги.

«Победа в Кубке лиги — отличный задел на концовку сезона. Мы играем во многих турнирах, поэтому моменты, подобные этому, дают дополнительную мотивацию идти вперёд и сделать это ещё раз.

Думаю, реакция игроков и болельщиков на выигранный Кубок английской лиги говорит о многом. Это прекрасная возможность хорошо стартовать и ударно провести оставшуюся часть текущего сезона», — приводит слова Келлехера официальный сайт «Ливерпуля».

Напомним, что победный гол забил защитник «мерсисайцев» Вирджил ван Дейк на 118-й минуте.

В следующем матче «Ливерпуль» сыграет против «Саутгемптона» 28-го февраля в рамках 1/8 финала Кубка Англии. Начало встречи — в 23:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть тут.