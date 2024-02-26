Ройс покинет «Боруссию» в конце сезона

Марко Ройс Фото: globallookpress.com
Ройс и руководство «Боруссии» не планируют вести переговоры о новом контракте, сообщает журналист Санти Ауна.
Действующий договор рассчитан до июня 2024 года.
Источник отмечает, что 34-летний Ройс может продолжить карьеру в менхенгладбахской «Боруссии», за которую выступал до переезда в Дортмунд, или в одном из клубов МЛС.
Ройс играет за дортмундскую «Боруссию» с 2012 года. В текущем сезоне он провел в чемпионате Германии 18 матчей, забил четыре гола и сделал три результативные передачи.