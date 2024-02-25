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    «Лас-Пальмас» поделил очки с «Осасуной» в матче Примеры

    «Лас-Пальмас» — «Осасуна»: счет матча 1:1, обзор голов

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    «Лас-Пальмас» сыграл вничью с «Осасуной» (1:1) в матче 26-го тура испанской Примеры.

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    Первый гол в этом матче гости забили на 49-й минуте. Отличился защитник команды Унай Гарсия.

    Спустя всего 3 минуты «Лас-Пальмасу» удалось сравнять счет благодаря голу полузащитника команды Кирьяна Родригеса.

    Футбол. Испания. Примера
    Лас-Пальмас — Осасуна 1:1
    Голы: 0:1 Гарсия Унай Лугеа (49'), 1:1 Кирьян Родригес (52') Лас-Пальмас: Альваро Вальес, Алекс Суарес (Бенито Рамирес, 89'), Сауль Басилио Коко-Басси Оубинья, Серхи Кардона, Хавьер Муньос, Энзо Луаодис (Хосе Кампанья, 77'), Кирьян Родригес, Альберто Молейро (Мунир Эль-Хаддади, 65'), Марвин Парк (Хулиан Араухо, 77'), Марк Кардона (Сандро Рамирес, 65'), Mika Marmol Осасуна: Серхио Эррера, Хоан Мохика, Хесус Аресо (Inigo Arguibide, 74'), Хорхе Эррандо, Алехандро Катена, Гарсия Унай Лугеа, Рауль Гарсия (Рубен Гарсия, 63'), Мойсес Гомес (Пабло Ибаньес, 74'), Хон Монкайола (Икер Муньос, 63'), Аймар Орос, Анте Будимир (Энрике Барха, 90') Предупреждения: Хон Монкайола (45'), Алекс Суарес (49'), Сауль Коко (90 + 3')

    После этого матча «Лас-Пальмас» занимает 8-е место в таблице Примеры с 36-ю очками в активе. «Осасуна» — на 11-й позиции (33 балла).

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