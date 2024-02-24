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    Глушаков: Окно закрылось, но я тренируюсь, открыт к любым предложениям

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    Бывший полузащитник московского «Спартака» Денис Глушаков высказался о своем будущем.

    Денис Глушаков
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    Денис Глушаков

    «Да, окно закрылось, но я тренируюсь, открыт к любым предложениям. Были звонки, переговоры, но, к сожалению, что-то не срослось. Нужно быть реалистом, объективно смотреть на вещи. Мне 37 лет, в России сегодня тенденция на воспитание молодых футболистов и их продажу, то есть бизнес.

    Такой подход имеет право на жизнь, понимаю: зачем клубам приглашать взрослого и опытного игрока, который через год-два закончит карьеру, лучше наигрывать молодого», — приводит слова Глушакова «Матч ТВ».

    Напомним, что зимой Глушаков покинул костромской «Спартак» и сейчас находится в статусе свободного агента.

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