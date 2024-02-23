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    Спортивный директор «Ростова» о трансферах: К нам ехал человек, дал добро, но не доехал

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    Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин высказался о трансферной кампании клуба во время зимней паузы в РПЛ.

    Валерий Карпин — главный тренер «Ростова»
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    Валерий Карпин — главный тренер «Ростова»

    «Нам не удалось выполнить всё, что планировали в это трансферное окно. Не хочется конкретизировать, но вышло не всё, что задумывали.

    Не могу сказать, что будет летом: к нам ехал человек, дал добро, но не доехал. Поэтому тяжело что-то предполагать.

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    • В целом трансферная кампания "Ростова" проведена на четверку — нормально. Но лучше оценивать уже по ходу сезона, как новички адаптируются», — приводит слова Рыскина «Чемпионат».

    «Ростов» занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ после 18 туров.

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