Спортивный директор «Ростова» о трансферах: К нам ехал человек, дал добро, но не доехал

Спортивный директор «Ростова»высказался о трансферной кампании клуба во время зимней паузы в РПЛ.

«Нам не удалось выполнить всё, что планировали в это трансферное окно. Не хочется конкретизировать, но вышло не всё, что задумывали.

Не могу сказать, что будет летом: к нам ехал человек, дал добро, но не доехал. Поэтому тяжело что-то предполагать.

В целом трансферная кампания "Ростова" проведена на четверку — нормально. Но лучше оценивать уже по ходу сезона, как новички адаптируются», — приводит слова Рыскина «Чемпионат».

«Ростов» занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ после 18 туров.