Баллак: При идеальном сценарии Клопп должен стать тренером сборной Германии

«При идеальном сценарии Клопп должен стать тренером сборной Германии, все этого хотят. Он проделал отличную работу, сделал из "Ливерпуля" необычную команду. Теперь он может тренировать любой клуб в мире, и все будут счастливы заполучить его.
У Клоппа есть необходимое качество и характер, который символизирует все немецкие черты. Нам нужен такой лидер, как он. Когда он будет готов, я думаю, все болельщики национальной команды будут рады», — приводит слова Баллака Football.London.
Напомним, что Клопп объявил об уходе с поста главного тренера «Ливерпуля» после окончания нынешнего сезона.