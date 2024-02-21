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    Баллак: При идеальном сценарии Клопп должен стать тренером сборной Германии

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    Экс-полузащитник сборной Германии Михаэль Баллак поделился мнением о самой подходящей кандидатуре на пост главного тренера национальной команды.

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    «При идеальном сценарии Клопп должен стать тренером сборной Германии, все этого хотят. Он проделал отличную работу, сделал из "Ливерпуля" необычную команду. Теперь он может тренировать любой клуб в мире, и все будут счастливы заполучить его.

    У Клоппа есть необходимое качество и характер, который символизирует все немецкие черты. Нам нужен такой лидер, как он. Когда он будет готов, я думаю, все болельщики национальной команды будут рады», — приводит слова Баллака Football.London.

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