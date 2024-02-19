Тренер «Ариса» ответил на вопрос о будущем Кокорина

Главный тренер кипрского «Ариса»пока не знает, останется лив команде на следующий сезон.

Кокорин перешел в «Арис» летом прошлого года из итальянской «Фиорентины» на правах аренды. Сезон-2022/2023 он тоже провел в клубе из Лимасола.

«Пока никаких новостей о будущем Саши нет. Этот вопрос будет подниматься ближе к концу сезона. С ним будет общаться наш президент.

В идеальных кондициях Саша очень большой мастер. Думаю, каждый мечтает о таком футболисте», — приводит слова Шпилевского «Матч ТВ».

Контракт Кокорина с «Фиорентиной» рассчитан до конца текущего сезона. Россиянин провел в нынешнем чемпионате Кипра 18 матчей и забил шесть мячей.