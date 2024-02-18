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    Данилу: Решение Мбаппе об уходе из «ПСЖ» нас не беспокоило

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    Футболист «ПСЖ» Данилу Перейра высказался о возможном уходе из команды форварда Килиана Мбаппе.

    Килиан Мбаппе
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    Килиан Мбаппе

    «Каково это играть без Килиана? Это меняет динамику, но у нас такие же хорошие игроки, которые могут изменить ситуацию. Мы не удивились, увидев его на скамейке запасных, потому что он так много играет.

    Какова была реакция на его решение покинуть "ПСЖ" в конце сезона? Это не решение, которое создаёт проблемы. Это нас не беспокоило», — приводит слова Данило журналист Альфредо Педулла на своем сайте.

    Мбаппе играет за «ПСЖ» с 2018 года. Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до лета 2024-го.

    В текущем сезоне Мбаппе провел 31 матч за «ПСЖ» во всех турнирах, забил 32 гола и сделал 7 результативных передач.

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