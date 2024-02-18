«Ювентус» хочет подписать Горецку

Центральный полузащитник «Баварии»может уйти из команды по окончании сезона, сообщает журналист Марко Ди Натале в соцсети.

Главным претендентом на 29-летнего хавбека является туринский «Ювентус», готовый купить его за € 40 млн. Примерно в такую же сумму оценивает своего игрока средней линии и «Бавария».

В настоящий момент Горецка еще не принял окончательного решения, стоит ли ему покидать Бундеслигу.

Леон Горецка стал футболистом «Баварии» в 2018 году, вместе с командой он завоевал 13 различных трофеев, в том числе выиграл Лигу чемпионов.

В этом сезоне полузащитник провел за команду 25 матчей, забил 2 гола, отдал 4 результативные передачи. На интернет-портала Transfermarkt Горецка оценивается в € 40 млн.