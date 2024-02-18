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    «Ювентус» хочет подписать Горецку

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    Центральный полузащитник «Баварии» Леон Горецка может уйти из команды по окончании сезона, сообщает журналист Марко Ди Натале в соцсети.

    Леон Горецка
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    Леон Горецка

    Главным претендентом на 29-летнего хавбека является туринский «Ювентус», готовый купить его за € 40 млн. Примерно в такую же сумму оценивает своего игрока средней линии и «Бавария».

    В настоящий момент Горецка еще не принял окончательного решения, стоит ли ему покидать Бундеслигу.

    Леон Горецка стал футболистом «Баварии» в 2018 году, вместе с командой он завоевал 13 различных трофеев, в том числе выиграл Лигу чемпионов.

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    • В этом сезоне полузащитник провел за команду 25 матчей, забил 2 гола, отдал 4 результативные передачи. На интернет-портала Transfermarkt Горецка оценивается в € 40 млн.

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