ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Лацио» — «Бавария» ЛЧ. Уверенные победы «Ман Сити» и ПСЖ, очередное фиаско «Баварии»
    Все новости спорта

    Тренер «Милана»: Лига Европы выматывает

    Футбол Календарь Лиги Европы Прогнозы на Лигу Европы Милан Ренн Лига Европы
    Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли прокомментировал победу над «Ренном» (3:0) в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.

    Стефано Пиоли
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Стефано Пиоли

    «Мы сразу же поставили перед собой цель — постараться сделать все возможное. Матч был непростым, "Ренн" — хорошая команда, они были в отличной форме. Это еще не конец.

    Лофтус-Чик — физически сильный игрок. Сейчас у него все хорошо, он качественный футболист. Рубен — более атакующий и качественный игрок, чем я ожидал. Он играл против нас как полузащитник в Лиге чемпионов за "Челси" и был игроком бокс-ту-бокс, но, похоже, не обладал таким качеством и физическими данными, чтобы быть таким важным игроком в атаке.

  • ЛЧ. Уверенные победы «Ман Сити» и ПСЖ, очередное фиаско «Баварии»
  • Подводим итоги первых матчей 1/8 финала Лиги чемпионов
  • Сегодня

    • Однажды в "Лацио" я тренировал Милинковича-Савича, и он больше всего напоминает мне Лофтуса-Чика в плане качества, физподготовки. Мы рады за него, ведь он действительно фантастический парень.

    В общем говоря, у нас хороший момент, но мы не должны расслабляться. У нас все хорошо, но мы хотим продолжать, будут и трудности — игра в Лиге Европы выматывает», — приводит слова Пиоли журналист Джанлука Ди Марцио.

    Напомним, Лофтус-Чик попал в список номинантов на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Разгромит ли «Интер» «Салернитану»?
  • «Интер» — «Салернитана». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • Рублев на этот раз проиграет Де Минору?
  • Де Минор — Рублев. Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
  • Сможет ли «Лион» одолеть мощную «Ниццу»?
  • «Лион» — «Ницца». Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.74
  • Экспресс дня 16 февраля
  • Сегодня в 23:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Интер — Салернитана
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Де Минор — Рублев
  • Теннис
  • Сегодня в 16:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Лион — Ницца
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Вильярреал — Хетафе
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Челси
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  1.98
  • Прогноз на матч Атлетико — Лас-Пальмас
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Нант — ПСЖ
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Брентфорд — Ливерпуль
  • Футбол
  • Завтра в 15:30
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры