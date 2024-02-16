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    «Бёрнли» — «Арсенал». Онлайн

    Онлайн-трансляция матча 25-го тура чемпионата Англии между «Бёрнли» и «Арсеналом»

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    Сегодня в 18:00 по московскому времени лондонский «Арсенал» сыграет в гостях с «Бёрнли» в рамках 25-го тура АПЛ. За ходом матча приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Присоединяйтесь!

    До матча

    «Бёрнли»

    «Бёрнли» под руководством Венсана Компани является одним из кандидатов на вылет. «Бордовые» занимают предпоследнее 19-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 13 очков в 24-х матчах. На счету команды 3 победы, 4 ничьи и 17 поражений с разницей забитых и пропущенных мячей 25:50.

    Безвыигрышная серия «Бёрнли» во всех турнирах насчитывает 7 матчей. За этот отрезок команда набрала 2 очка в 6-ти турах АПЛ, а также вылетела из Кубка Англии, проиграв «Тоттенхэму».

    В крайнем туре чемпионата Англии «бордовые» уступили на выезде «Ливерпулю» (1:3), до этого вырвали ничью в домашнем матче с «Фулхэмом» (2:2), а еще ранее проиграли в гостях «Манчестер Сити» (1:3).

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    «Арсенал»

    Лондонский клуб продолжает претендовать на победу в чемпионате Англии. На данный момент «Арсенал» занимает третью позицию в турнирной таблице, набрав 52 очков в 24-х матчах. Столько же баллов в активе «Манчестер Сити», но «канониры» сыграли на одну встречу больше.

    Подопечные Микеля Артеты одержали 16 побед, 4 раза сыграли вничью и потерпели 4 поражения. Разница забитых и пропущенных мячей команды составляет 53:22.

    «Арсенал» набрал ход и не теряет очков в четырех матчах АПЛ к ряду. Сначала «канониры» с крупным счетом обыграли «Кристал Пэлас» (5:0), далее справились с «Ноттингем Форест» (2:1) и «Ливерпулем» (3:1), а в крайнем туре разгромили «Вест Хэм» (6:0).

    Личные встречи

    Матч первого круга завершился со счетом 3:1 в пользу «Арсенала». Всего в 10-ти последних встречах на счету лондонцев 6 побед, «Бёрнли» оказался сильнее в одном случае и трижды была зафиксирована ничья.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Бёрнли» — «Арсенал» с коэффициентом 2.00.

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