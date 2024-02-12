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    Кот-д'Ивуар одержал волевую победу над Нигерией и стал обладателем Кубка Африки

    Нигерия — Кот-д'Ивуар: счет матча 1:2 (1:0), обзор голов

    Футбол Календарь Кубка Африки Кубок Африки-2023 Сборная Нигерии Сборная Кот-д`Ивуара
    В финале Кубка африканских наций Нигерия уступила Кот-д'Ивуару со счетом 1:2.

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    На 38-й минуте счет открыл центральный защитник нигерийцев Вильям Трост-Эконг.

    В середине второго тайма опорник ивуарийцев Франк Кессье смог сравнять счет.

    Точку в матче поставил нападающий дортмундской «Боруссии» Симон Аллер, пробивший в девятку после навеса хавбека «Брайтона» Симона Адингры.

    Футбол. Кубок Африки-2023. Финал
    Нигерия — Кот-д Ивуар 1:2
    Голы: 1:0 Виллиам Трост-Эконг (38'), 1:1 Франк Кессье (62'), 1:2 Себастьен Аллер (81') Предупреждения: Jose Peseiro (28'), Стэнли Нвабили (53'), Серж Орье (54'), Секо Фофана (87'), Ола Эйна (90'), Яхья Фофана (90 + 7')
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