Тен Хаг: У клуба будет больше финансовых возможностей, если он попадет в ЛЧ

Главный тренервысказался о необходимости побороться за место в зоне Лиги чемпионов по итогам нынешнего сезона.

«Играть в Лиге чемпионов — это очень важно, нам даже не нужно это обсуждать. У клуба будет больше финансовых возможностей, если он попадёт в Лигу чемпионов. В этом и заключается наша цель.

Как это влияет на команду в настоящий момент? Я не знаю», — приводит слова тен Хага Daily Mail.

После 23-х туров «Манчестер Юнайтед» занимает 6-е место в таблице АПЛ с 38-ю очками в активе.

В следующем матче «красные дьяволы» сыграют против «Астон Виллы» 11-го февраля в 19:30 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.