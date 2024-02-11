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    Тен Хаг: У клуба будет больше финансовых возможностей, если он попадет в ЛЧ

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    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о необходимости побороться за место в зоне Лиги чемпионов по итогам нынешнего сезона.

    Эрик тен Хаг
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    Эрик тен Хаг

    «Играть в Лиге чемпионов — это очень важно, нам даже не нужно это обсуждать. У клуба будет больше финансовых возможностей, если он попадёт в Лигу чемпионов. В этом и заключается наша цель.

    Как это влияет на команду в настоящий момент? Я не знаю», — приводит слова тен Хага Daily Mail.

    После 23-х туров «Манчестер Юнайтед» занимает 6-е место в таблице АПЛ с 38-ю очками в активе.

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