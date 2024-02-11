Коло Муани: Я счастлив в ПСЖ, но не так, как в Германии

Нападающийзаявил, что был увереннее в своих силах, когда выступал в Германии за

«Мне просто нужно быть счастливым и уверенным в себе. И все будет работать как часы. Сегодня я счастлив, но не так, как в Германии. Я счастлив быть игроком ПСЖ. Но я мог бы чувствовать себя лучше», — цитирует Коло Муани приводит L'Equipe.

В нынешнем сезоне форвард провел 15 матчей за ПСЖ в Лиге 1, забил 6 голов и сделал 2 голевые передачи.

Ранее Коло Муани вспомнил финальный матч чемпионата мира в Катаре, где сборная Франции проиграла Аргентине (3:3, 2:4 по пен.).