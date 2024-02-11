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    Коло Муани: Я счастлив в ПСЖ, но не так, как в Германии

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    Нападающий ПСЖ Рандаль Коло Муани заявил, что был увереннее в своих силах, когда выступал в Германии за «Айнтрахт».

    Рандаль Коло Муани
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    Рандаль Коло Муани

    «Мне просто нужно быть счастливым и уверенным в себе. И все будет работать как часы. Сегодня я счастлив, но не так, как в Германии. Я счастлив быть игроком ПСЖ. Но я мог бы чувствовать себя лучше», — цитирует Коло Муани приводит L'Equipe.

    В нынешнем сезоне форвард провел 15 матчей за ПСЖ в Лиге 1, забил 6 голов и сделал 2 голевые передачи.

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